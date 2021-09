Amatori Napoli nel "Girone 3" del campionato di serie A maschile di rugby Si parte il 17 ottobre, sarà caccia ai play off promozione per le nove squadre presenti nel gruppo.

Dimenticare le difficoltà legate alla pandemia e tornare a respirare aria di normalità. E’ questo il primo obiettivo in casa Amatori Napoli in vista del campionato di serie A 2021-2022. La squadra partenopea è stata inserita nel “Girone 3” con Noceto, Romagna, Pesaro, Cavalieri Prato, Perugia, Civitavecchia, Capitolina e Amatori Catania. Un girone complicato con tante squadre ambizione. La formula prevede gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone. Le prime classificate accedono ad un Girone Play-off con partite di sola andata secondo il seguente schema:

22 maggio 2022

1a Classificata Girone 1 vs 1a Classificata Girone 2 (in casa della squadra 1a Classificata Girone 1)

29 maggio 2022

Perdente Finale 1 vs 1a Classificata Girone 3 (il turno casalingo in funzione del risultato della Finale 1)

5 giugno 2022

Vincente Finale 1 vs 1a Classificata Girone 3 (il turno casalingo in funzione del risultato della Finale 1)

La squadra prima classificata è dichiarata Campione d'Italia di Serie A Maschile 2021/22 ed acquisisce il diritto di disputare la stagione 2022/23 inserita nel Peroni TOP10 2022/23. Non è prevista retrocessione.

Si parte il 17 ottobre, mentre l’ultima giornata è prevista per il 24 aprile. I primi turni play off si giocheranno il 1° maggio, l’8 e il 22. Il 29 e il 5 giungo la finale play off.

GIRONE 3

RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D.

ROMAGNA R.F.C. SSD A R.L.

ASD PESARO RUGBY

CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO ARL

RUGBY PERUGIA SSD ARL

ASD CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE

UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD

ASD RUGBY NAPOLI AFRAGOLA

AMATORI RUGBY CATANIA SSD A.R.L.