Napoli, ecco quando rientrerà Ospina Scocca l'ora del rientro dei nazionali: Spalletti sa quando riavrà a disposizione i titolari

Il tanto chiacchierato volo charter che riporterà in Europa 12 calciatori sudamericani, dopo gli impegni con le rispettive nazionali, è stato prenotato: a bordo salirà anche il portiere del Napoli, David Ospina. Mandata in archivio Colombia – Cile, l'estremo difensore si metterà in viaggio alla volta Parigi e farà rientro nel capoluogo campano venerdì prossimo, intorno alle 15, a poco più di 24 ore dalla sfida al “Maradona” contro la Juventus. Una notizia accolta con sollievo dai tifosi azzurri, che sui social non hanno nascosto la propria preoccupazione in seguito all'assenza per infortunio di Meret e della prestazione offerta dal giovane Davide Marfella in amichevole contro il Benevento. Il terzo portiere dei partenopei è stato beffato su punizione da Calò rendendosi protagonista di alcune uscite e rinvii sbagliati, oltre a denotare qualche apprensione di troppo nella costruzione dal basso, a dispetto di una scarsa pressione degli avversari. Palese la necessità, per Marfella, di lavorare ancora per essere pronto a reggere la pressione tecnica e psicologica di un grande palcoscenico. Intanto, oltre a Ospina, Luciano Spalletti non vede l’ora di riavere il gruppo al completo: il primo a rientrare, domani, sarà Lobotka, entro giovedì toccherà a tutti gli altri, da Insigne a Di Lorenzo, passando per Zielinski, Elmas, Rrahmani, Koulibaly, Osimhen e Anguissa.