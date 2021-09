Napoli, squalifica Osimhen: ecco il verdetto della Corte d'Appello della FIGC In ballo la presenza dell'attaccante nigeriano sabato prossimo contro la Juventus

Victor Osimhen sarà regolarmente in campo in occasione di Napoli - Juventus, in programma sabato con calcio d'inizio alle 18. Il club azzurro esulta per l'ennesimo successo nelle aule della giustizia sportiva. Lo scorso anno la società partenopea riuscì a far cancellare la sconfitta per 3-0 a tavolino contro la Juventus e il punto di penalizzazione in classifica presso il Collegio di Garanzia del Coni, stavolta è stata la Corte d’Appello della FIGC a dare ragione al Napoli accogliendo il ricorso avverso la squalifica per due giornate inflitta all'attaccante nigeriano, espulso contro il Venezia, riducendo lo stop a un solo turno. Osimhen era stato allontanato dal campo dall'arbitro Aureliano della sezione di Bologna, con un rosso diretto, per aver colpito al volto Heymans sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La difesa articolata dall'avvocato Grassani, che ha portato tra i suoi punti cardine il precedente Immobile – Vidal, è riuscita a ottenere un successo fondamentale per permettere a Spalletti di avere a disposizione il talento africano, strigliato, nel contempo, a dovere proprio dal tecnico di Certaldo.