Napoli, emergenza a centrocampo: ecco le 3 possibili soluzioni di Spalletti Due assetti tattici al vaglio in vista della Juve. Possibili novità di rilievo tra gli interpreti

Fare di necessità di virtù. Con Demme infortunato, Zielinski e Lobotka verso il forfait, Mertens non al top, il Napoli è chiamato a trovare la quadratura del cerchio, a centrocampo, in vista della sfida con la Juventus, in programma sabato, alle 18, al “Maradona”. Spalletti è a un trivio: avanti tutta con il 4-3-3 gettando subito nella mischia Anguissa in mezzo al campo; spazio al 4-2-3-1 con Politano, Insigne e Lozano alle spalle dell'unica punta Osimhen ed il concomitante impiego in mediana di Elmas e Fabián Ruiz; rimescolata degli interpreti nel 4-2-3-1 con Lozano in panchina, Anguissa e Fabián Ruiz nel settore nevralgico ed Elmas avanzato nella batteria di trequartisti. Quest'ultima soluzione garantirebbe un cambio di qualità nella ripresa. Si vedrà. Intanto, si lavora affinché l'afflusso sugli spalti del “Maradona” proceda senza intoppi. Per scongiurare a monte il rischio di incidenti, in seguito a potenziali momenti di calca, lo stadio sarà aperto a partire dalle 14 con un aumento degli steward, di 450 unità, già programmato in modo da velocizzare le procedure di identificazione, controllo dei titoli di ingresso e verifica del possesso del green pass.