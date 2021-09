Napoli - Juventus, le ultime su Zielinski Intanto scatta l'allarme in vista del Leicster: tre stelle azzurre potrebbero rimanere fuori

Scatta il conto alla rovescia per Napoli – Juventus ed è il momento di serrare le fila riabbracciando i Nazionali. A Castel Volturno, dopo Insigne, che si è congedato con anticipo dall'Italia per motivi personali, ed il neo-acquisto Anguissa, si è rivisto anche Zielinski. Mandati in archivio gli impegni con la Polonia, vissuti da spettatore forzato, senza giocare nessuna delle tre partite disputate, il centrocampista si è sottoposto a controlli medici per avere più chiara la situazione legata alla forte contusione al quadricipite della coscia destra, rimediata contro il Venezia. Zielinski è in forte dubbio per la sfida con i bianconeri, ma trapela un moderato ottimismo in merito alla possibilità che riesca ad accomodarsi almeno in panchina. Intanto, scatta l'allarme in vista di Leicester – Napoli. L'Inghilterra, al momento, ha una lunge elenco di Paesi in cosiddetta “lista rossa” e per chi proviene o è transitato in quelle zone nei 10 giorni antecedenti all'arrivo oltremanica è previsto l'obbligo di sottoporsi a una quarantena di 10 giorni. Urge, dunque, un intervento dell'UEFA per scongiurare il rischio che Osimhen, Ospina e Koulibaly si ritrovino nella condizione di non poter essere regolarmente schierati da Spalletti.