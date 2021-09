Boxe, prima tappa in Campania per il presidente D'Ambrosi Il massimo dirigente FPI sarà accompagnato dal presidente FPI Campania, Africano

Sabato alle 10, al salone dei ricevimenti dell'Hotel Vittoria in via porta Marina Inferiore di Pompei, il presidente della Federazione Pugilistica Italiana, Flavio D'Ambrosi, aprirà il tour "Pugilato e Territorio". La prima tappa sarà in Campania con il massimo dirigente della boxe nazionale che sarà accompagnato dal presidente della FPI Campania, Rosario Africano. Questo incontro rientra nel programma di un tour che offrirà la possibilità di un confronto dal vivo con il vertice della FPI. - ha affermato Africano - Parte dalla Campania e di questo siamo fieri ed orgogliosi perché significa che la nostra regione sta diventando sempre più un saldo punto di riferimento del pugilato nazionale".

La FPI ha inviato il presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli. Il presidente D'Ambrosi sarà accolto anche dal consigliere federale, Biagio Zurlo, responsabile nazionale dei tecnici di pugilato. "Sarà un appuntamento importante perché rende vivo e vivace il confronto tra la base e la FPI. - ha aggiunto Zurlo - Il presidente D’Ambrosi rappresenta una federazione aperta in ogni occasione alla discussione ed è sempre pronta ad accogliere proposte e suggerimenti per il bene del pugilato”. Sono previsti anche gli interventi di Enzo Brillantino, in qualità di rappresentante dei tecnici regionale, e di Valerio Esposito, rappresentante degli atleti, con la partecipazione delle società in platea.