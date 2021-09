Due napoletani al Centro di Formazione Permanente Under 18 di Roma Per Acerra e Longo sarà una grande esperienza di crescita.

Ci sarà anche un po’ di Campania al “Centro di Formazione Permanente Under 18 di Roma”. Infatti tra i 28 ragazzi presenti nell’organico comunicato dalla Federazione, ci sono anche Federico Acerra della Partenope Rugby e Jacopo Longo dell’Amatori Napoli. Per loro quella al Centro di Formazione Permanente U18 di Roma "Lorenzo Sebastiani" sarà una grande avventura di crescita per provare a sbarcare nel mondo della grande palla ovale.

Centro di Formazione Permanente U18 di Roma

Staff

Manager: Andrea Saccà

Responsabile Tecnico: Alessandro Castagna

Preparatore fisico: Emiliano Crescenzo

Video-analyst: Francesco Iannucci

Medico: Berardino De Luca

Fisioterapista: Giulio Casaril

Tutor scolastici: Maria Rosaria Castaldi, Cristiana Caroscio, Giuliana Lucci

Psicologa dello Sport: Stefania Lucia

Atleti

Federico ACERRA (Partenope Rugby)

Patrick BARTOLINI (Arvalia Villa Pamphili)

Matteo BIANCHI (Lazio Rugby 1927)

Antonio BROCCIO (Messina Rugby 2016)

Lorenzo BUCCI (Rugby Experience L’Aquila)

Christian CALABRO’ (Lazio Rugby 1927)

Marco COLANGELI (Lazio Rugby 1927)

Manuel CORCELLI (Pescara Rugby)

Valerio CORDI’ (Lazio Rugby 1927)

Alessandro DI STEFANO (Rugby Experience L’Aquila)

Filippo ESPOSITO (UR Capitolina)

Niccolò EVANGELISTI (Lazio Rugby 1927)

Tommaso FERRARI (UR Capitolina)

Alessandro FILONI (Pesaro Rugby)

Ferdinando FUSARI (Nea Ostia Rugby)

Andrea GAMBARELLI (Nuova Rugby Roma)

Daniele IANNUCCI (Rugby Experience L’Aquila)

Jacopo LONGO (Rugbyu Napoli Afragola)

Gabriele MOSCIONI (Lazio Rugby 1927)

Lorenzo PALMIGIANI (Lazio Rugby 1927)

Flavio PERELLI (Fiamme Oro Rugby)

Valerio SICILIANO (UR Capitolina)

Marco SOLANO (Messina Rugby 2016)

Samuele TADDEI (Frascati Rugby Club)

Emanuele TANI (UR Capitolina)

Luca TARANTINI (UR Capitolina)

Andrea TERRIBILE (Rugby Roma Olimpic)

Mattia Antonio UDA (7 Fradis Rugby)