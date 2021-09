Napoli-Juve, Spalletti: "Gara che chiunque ha sognato di vivere" Il tecnico alla vigilia del match: "I voli transoceanici per le nazionali creano problemi ai club"

Cresce l'attesa per Napoli-Juventus. Appuntamento domani, alle 18, allo stadio "Diego Armando Maradona" e il tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti, è molto chiaro nel pre-gara: "Queste partite sono quelle che chiunque abbia giocato al calcio ha sognato di vivere". Così Spalletti carica l'ambiente verso il big match: "C'è il gusto della rivalità di un match importante, tutti vorrebbero essere in campo. Voglio che la squadra sia più forte di ogni possibile difficoltà".

Dubbio Ospina: "I voli transoceanici per le nazionali creano problemi alle società. Sono d’accordo col presidente. - ha aggiunto Spalletti - Io penso che giocare senza protagonisti importanti sminuisce lo spettacolo e questo diventa un problema per l’intero sistema. Abbiamo degli uomini non allo stato ottimale come Lobotka, Zielinski e altri. Bisogna valutare le condizioni sino all’ultimo momento per poi capire chi possa venire in albergo insieme a noi per il ritiro. Ma il gruppo sta bene nel suo complesso ed ho uomini che possono dare un grande contributo domani".