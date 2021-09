Brescia-Napoli, Sacripanti: "Aumentare la buona pallacanestro nel match" Il commento del coach azzurro verso la terza sfida di Supercoppa

Il girone C ha già messo il suo verdetto. Treviso alle Final Eight di Supercoppa, Napoli e Brescia fuori e pronte alla doppia sfida. Alle 20, al PalaLeonessa, la GeVi sarà ospite dei lombardi. Jason Rich, fuori per un risentimento muscolare, è destinato al taglio con l'ingresso di Andrew Delano Andrews. "Con Treviso ci sono stati degli aspetti positivi. Ora, a Brescia, affronteremo una squadra motivata, agguerrita e con una grande fisicità. - ha spiegato il coach del Napoli Basket, Stefano Sacripanti - Sarà una partita molto dura. Dal canto nostro dobbiamo proseguire nel nostro processo di crescita per cercare di migliorare giorno dopo giorno. Il nostro obiettivo dovrà essere quello di lavorare per cercare di aumentare i minuti di buona pallacanestro all’interno della partita". Nel frattempo, è partita la prevendita per il match di ritorno del girone C, Napoli-Brescia, in programma lunedì alle 18, al PalaBarbuto. Saranno ottanta minuti in una competizione ufficiale, ma che saranno utili in chiave campionato per le due squadre.