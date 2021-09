Napoli-Juventus, tornelli aperti dalle 14 al "Maradona" Ospina e Zielinski tra i convocati azzurri per la sfida (calcio d'inizio alle 18)

Grande attesa per Napoli-Juventus: alle 18, allo stadio "Diego Armando Maradona", sarà calcio d'inizio del big match. La prospettiva del +8 azzurro sui bianconeri dopo solo tre gare di campionato in caso di vittoria del gruppo allenato da Luciano Spalletti contro la volontà di riscatto della Vecchia Signora, d'orgoglio oltre le difficoltà all'ombra del Vesuvio: si presenta così la supersfida, che sarà diretta da Massimiliano Irrati. Nella lista convocati presentata dal Napoli spiccano David Ospina, rientrato in extremis e che sostituirà l'infortunato, Alex Meret, tra i pali, e Piotr Zielinski. Nel frattempo, la Società Sportiva Calcio Napoli ha comunicato il regolamento d'accesso per la sfida in programma nel pomeriggio e ha invitato la tifoserie ad anticipare l'orario di ingresso all'impianto: tornelli aperti già dalle 14 "per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico".

I convocati azzurri: Ospina, Idasiak, Marfella, Di Lorenzo, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus, Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Ounas, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen, Lozano, Petagna.