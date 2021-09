Napoli, battuta la Juventus in rimonta: al Maradona decide Koulibaly Azzurri sotto con un gol di Morata, pareggia Politano su incertezza di Szczesny. Insigne k.o.

Il Napoli ha battuto la Juventus con il finale di 2-1 nel secondo anticipo della terza giornata di Serie A. Bianconeri in vantaggio con un gol di Morata, al decimo minuto di gioco. Nella ripresa, al 57', il pareggio di Politano, favorito da una incertezza di Szczesny su tiro di Insigne, che è poi stato sostituito per un infortunio a un ginocchio. In apprensione l'ambiente azzurro per le condizioni del capitano, che saranno approfondite nelle prossime ore, in maniera verosimile attraverso esami strumentali. Di Koulibaly, all'85', la rete del successo per il tripudio partenopeo allo stadio “Maradona”. Secondo successo casalingo consecutivo e terza vittoria di fila per gli uomini di Spalletti, che volano al comando della classifica a punteggio pieno regalando ai supporter partenopei una notte magica e un fine settimana all'insegna dell'euforia e dell'ottimismo. Entusiasmo straripante a Fuorigrotta per un successo pesante sia per la classifica, sia per il morale del gruppo e dell'ambiente, data la storica rivalita coi bianconeri.