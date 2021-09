Napoli Basket, l'under 18 3x3 è campione d'Italia Successo a Treviso contro la Virtus Bologna nella finale della fase nazionale

La formazione under 18 del 3x3 del Napoli Basket ha vinto le finali nazionali di categoria battendo la Virtus Bologna con il risultato di 22-11 nell'atto conclusivo dell'evento disputato a Treviso. Il Napoli Basket Team è campione d'Italia. Vittoria contro Tolmezzo nei quarti di finale, contro Lanciano in semifinale: 8 gare, 8 vittorie per gli azzurrini nella fase finale. Flavio Cannavina, Lorenzo Cioffi, Simone De Riggi e Francesco D’Antonio: ecco i campioni d'Italia under 18, elementi del settore giovanile del Napoli Basket e protagonisti di un successo molto importante per il club e per la pallacanestro partenopea. "Un ulteriore trionfo dopo quelli ottenuti dalla prima squadra nella passata stagione, una dimostrazione della grande importanza del settore giovanile per la società del presidente Grassi": così il sodalizio napoletano sui canali social ha celebrato la vittoria ottenuta a Treviso.

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket