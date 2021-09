Il Napoli Basket vince a Brescia, rimonta dal -24 (77-87) Velicka è il miglior realizzatore con 23 punti: prima vittoria azzurra in ambito LBA

Con un parziale incredibile nel terzo quarto (14-34) il Napoli Basket ribalta la sfida e vince al PalaLeonessa contro la Pallacanestro Brescia con il finale di 77-87 nella quinta giornata del girone C di Supercoppa LBA. In un match che non garantisce punti pesanti in palio (Treviso ha già ottenuto il pass da vincente del girone per le final eight dell'evento) Brescia vola addirittura sul +24, ma Napoli ha la capacità di restare mentalmente in partita determinando lo sprint e il recupero per la prima vittoria in ambito LBA. Parziali di 25-18, 27-13, 14-34 e 11-22 per il successo della GeVi con i 23 punti di Arnas Velicka e i 19 di Frank Elegar.

Supercoppa LBA - Girone C

Quarta Giornata - PalaLeonessa

Germani Brescia - GeVi Napoli 77-87

Parziali: 25-18, 27-13, 14-34, 11-22

Brescia: Petrucelli 17, Mitrou-Long 16, Della Valle 12, Cobbins 8, Gabriel 7, Moore 7, Laquintana 7, Eboua 1, Moss, Rodella, Djiya, Parrillo. All. Magro.

Napoli: Velicka 23, Elegar 19, McDuffie 14, Parks 11, Mayo 5, Lombardi 5, Uglietti 4, Marini 4, Zerini 2, Coralic, Sinagra, Grassi. All. Sacripanti.