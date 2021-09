Napoli: infortunio con la Juve, ma rispunta il rinnovo Il capitano, Mario Rui e Osimhen saranno rivalutati verso la sfida con il Leicester

Al 73' di Napoli-Juventus, sul risultato di 1-1, Lorenzo Insigne ha chiesto il cambio dopo la battuta di un calcio d'angolo. Il capitano azzurro ha rimediato "un trauma contusivo al ginocchio destro": ecco quanto presentato dal Napoli con una nota ufficiale. Non c'è grande preoccupazione, ma nelle prossime ore Insigne, ma anche Mario Rui e Victor Osimhen, usciti con problemi fisici dal big match vinto con i bianconeri, saranno valutati dallo staff verso il prossimo impegno in calendario, la trasferta di Leicester per la prima giornata dei gironi di Europa League, in programma giovedì sera. Nel frattempo, rispunta il rinnovo di Lorenzo Insigne. Proprio Napoli-Juventus sembra aver garantito un nuovo contatto diretto tra la proprietà azzurra e l'entourage del calciatore che può aprire al prolungamento e ad evitare il rischio dell'addio a parametro zero per il 24 partenopeo a partire dal primo luglio 2022.