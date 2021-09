PSA Sant'Antimo, debutto vincente: 93-60 contro Forio in Supercoppa Coach Origlio: "Da questa partita tiriamo fuori diversi segnali positivi"

La Partenope Sant'Antimo vince contro il Forio nel primo turno della Supercoppa di Serie B: finale di 93-60 e la PSA affronterà la Virtus Arechi Salerno in trasferta, al PalaLongo di Capriglia di Pellezzano, mercoledì prossimo per la semifinale del girone E. "Approccio buono, da questa partita tiriamo fuori diversi segnali positivi. - ha affermato il coach della Partenope, Agostino Origlio, ai canali social del club - Mi è piaciuto l’atteggiamento, i ragazzi hanno sempre provato a cercarsi, a muovere la palla, e questo è segno di crescita in questa fase della preparazione. Chiaro che la condizione non sia ancora al top, mi sembra banale sottolinearlo, ma lo spirito è quello giusto, vedo la voglia di coinvolgere i compagni e questo per un un gruppo che non ha stelle condizionanti è molto importante".

Serie B - Supercoppa

Primo Turno

Geko PSA Sant’Antimo - Forio Basket 1977 93-60

Parziali: 24-17, 25-11, 19-19, 25-13

Sant’Antimo: Coviello 16 (4/9, 2/4), Hajrovic 16 (8/10, 0/1), Sperduto 14 (4/8, 2/9), Battaglia 13 (2/3, 2/5), Cena 12 (3/6, 2/5), Maggio 11 (3/5, 0/0), Cantone 6 (3/6, 0/1), Ochoa 3 (1/2, 0/0), Ratkovic 2 (1/2, 0/1), Frattoni (0/1, 0/0), Puca (0/0, 0/0), Gervasio. All. Origlio.

Forio: Milosevic 16 (2/6, 2/2), Grilli 13 (4/11, 0/3), Hadzic 12 (4/7, 0/5), Orsini 8 (2/7, 1/2), Caceres 8 (4/10, 0/0), Arienti 3 (1/3, 0/2), Regina, Capezza (0/1, 0/0), Patalano, Mattera. All. Iovino.

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Partenope Sant' Antimo PSA