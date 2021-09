Leicester-Napoli, la UEFA consente l'apertura del settore ospiti Ecco quanto definito dalla confederazione e dal club azzurro verso la trasferta in terra inglese

Il Napoli riparte dopo la vittoria ottenuta nel big match con la Juventus. Ripresa della preparazione in giornata al training center di Castel Volturno con il Leicester nel mirino. Giovedì, con calcio d'inizio alle 21, sarà sfida con gli inglesi, allenati da Brendan Rodgers, reduci dalla sconfitta di misura in campionato con il Manchester City (0-1). Al Leicester City Stadium sarà aperto il settore ospiti. "La UEFA ha deciso di consentire l'apertura del settore ospiti per le gare all'estero dell'Europa League", ecco quanto deciso dalla confederazione e comunicato dalla Società Sportiva Calcio Napoli con una nota ufficiale. "Nelle scorse ore, la SSC Napoli ha ricevuto conferma dal Leicester relativamente alle procedure da osservare per la vendita dei biglietti. Nella giornata di domani (oggi, ndr), saranno comunicate le modalità di messa in vendita dei tagliandi. Si invitano i tifosi a consultare preventivamente le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con riferimento ai viaggi all’estero, al seguente link: https://www.salute.gov.it/viaggiatori".