Verso Leicester-Napoli: palestra per Insigne, personalizzato per Osimhen Giovedì (ore 21) la sfida contro gli inglesi: questione covid e infortuni in casa azzurra

Archiviato il match di sabato, il successo in rimonta sulla Juventus, il Napoli ha ripreso la preparazione al training center di Castel Volturno e non mancano i grattacapi per Luciano Spalletti verso il primo impegno in Europa League. Giovedì, alle 21, sarà trasferta a Leicester con le incognite sull'ok per l'ingresso in Regno Unito dei calciatori che sono reduci da zone classificate rosse dalla Gran Bretagna (è il caso di Victor Osimhen e David Ospina, rientranti nella rosa azzurra dopo le gare di qualificazione al Mondiale).

Lorenzo Insigne ha svolto solo lavoro in palestra: il capitano è uscito al 71' per un trauma contusivo al ginocchio destro ed è in forte dubbio per la sfida in terra inglese. Stanislav Lobotka ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Preoccupa anche la condizione fisica di Osimhen, limitato ad allenamento personalizzato in campo in compagnia di Diego Demme, fermo dal precampionato. Dries Mertens e Faouzi Ghoulam provano, invece, ad accelerare: il belga e l'algerino hanno svolto l'intera seduta in gruppo.