Basket, Supercoppa LBA: Napoli ko con Brescia 74-81 La Germani passa al PalaBarbuto con i 20 punti di Della Valle nell'ultimo match di Supercoppa

L'avventura del Napoli Basket nella Supercoppa LBA 2021/2022 termina con una sconfitta. Finale di 74-81 con la Pallacanestro Brescia vincente al PalaBarbuto nell'ultimo match del girone C dell'evento tricolore. Amedeo Della Valle è il miglior realizzatore della gara con 20 punti. A Napoli non bastano i 15 punti di Frank Elegar e Pierpaolo Marini. Doppia cifra anche per Jordan Parks (12) e Arnas Velicka (10). Il girone C si è chiuso con Treviso al primo posto (4 su 4) e alle Final Eight di Supercoppa. Napoli e Brescia hanno vinto un match sui quattro disputati. Testa al campionato per gli azzurri che apriranno la regular season di Serie A 2021/2022: sabato 25, al PalaBarbuto, sarà sfida contro l'Armani Exchange Milano.

Serie A - Supercoppa

Girone C

Gevi Napoli - Germani Brescia 74-81

Parziali progressivi: 20-25, 42-45, 58-62

Napoli: Zerini 6 (2/3, 0/1), Mc Duffie 8 (1/4, 2/2), Grassi ne, Velicka 10 (1/3, 1/7), Cannavina ne, Coralic ne, Parks 12 (2/4, 2/4), Marini 15 (4/4, 2/5), Mayo 3 (0/3, 1/2), Elegar 15 (5/7), Uglietti 2 (0/1, 0/1), Lombardi 3 (0/1, 0/1). All. Sacripanti.

Brescia: Gabriel 7 (2/2, 1/3), Moore 9 (2/4, 0/3), Mitrou-Long 12 (4/4, 1/2), Petrucelli 11 (1/3, 3/8), Della Valle 20 (2/5, 5/8), Eboua ne, Parrillo ne, Cobbins 2 (1/4), Burns 16 (6/7, 1/3), Laquintana 4 (1/2, 0/1), Rodella ne, Moss. All. Magro.

Arbitri: Begnis, Nicolini, Pepponi.