Verso Leicester - Napoli, sorridono cinque calciatori azzurri Le ultime sulle condizioni di Insigne in vista della sfida di Europa League al King's Power Stadium

Il caso è chiuso. Il Napoli, col vento in poppa grazie alle tre vittorie consecutive inanellate in campionato, ultima delle quali, in ordine cronologico, il successo in rimonta al “Maradona” sulla Juventus, mette nel mirino il Leicester con una tripla buona notizia. In vista della gara valida per la prima giornata del gruppo C di Europa League, in programma giovedì prossimo, alle 21, al King’s Power Stadium, è arrivato il via libera alla presenza e all'impiego di Ospina, Koulibaly e Osimhen. Semaforo verde pure per Elmas e Rrahmani. Tutti i calciatori azzurri che con le proprie nazionali hanno giocato in Paesi che rientrano nella “lista rossa” stilata dall'Inghilterra, con annessa necessità di una quarantena di dieci giorni al momento dell'arrivo oltremanica, saranno regolarmente in campo grazie a un meticoloso lavoro burocratico, ma, soprattutto, all'intervento del governo britannico che ha modificato la legislazione in materia inserendo l’eccezione per gli sportivi che viaggiano in Paesi a zona rossa per partecipare a competizioni d’alto livello. Chi, invece, è in dubbio è Insigne che stamattina sosterrà un provino in seguito al trauma contusivo al ginocchio destro rimediato in occasione della sfida coi bianconeri. Se il capitano dovesse accusare ancora dolore Spalletti potrebbe risparmiarlo preservandolo in vista della trasferta di lunedì prossimo, alla Dacia Arena, contro la sorprendente Udinese.