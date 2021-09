Verso Leicester-Napoli, solo terapie e palestra per Insigne Ghoulam è sempre più vicino al reintegro completo nel gruppo squadra

Il report giornaliero conferma i dubbi su Lorenzo Insigne. Allenamento mattutino per il Napoli al training center di Castel Volturno verso la sfida di Europa League, la prima nel percorso continentale, la trasferta di Leicester. Insigne, in compagnia di Alex Meret e Mario Rui (anche l'esterno difensivo portoghese è uscito malconcio dalla gara vinta con la Juventus, ha svolto solo terapie con lavoro in palestra. Il capitano è in futuro per il primo appuntamento in Europa League. Stanislav Lobotka è ancora limitato a terapie e al personalizzato in campo, svolto anche dal lungodegente, Diego Demme, fermo dall'infortunio rimediato nel test amichevole con la Pro Vercelli.

Nel frattempo, buone notizie dalla Capitale. Accompagnato dal responsabile sanitario del club, Raffaele Canonico, Faouzi Ghoulam si è sottoposto ad accertamenti con il professore Pier Paolo Mariani alla clinica Villa Stuart. "L'esito della visita e dei controlli effettuati hanno confermato che il calciatore può continuare il suo percorso di reintegro completo nel gruppo squadra", ecco quanto comunicato dalla Società Sportiva Calcio Napoli con l'algerino già in gruppo da diversi giorni.