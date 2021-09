Verso Leicester - Napoli, Spalletti può sorridere: l'elenco dei convocati Sei indisponibili in vista della gara valida per la prima giornata del gruppo C di Europa League

Da vero capitano, nonostante sia acciaccato e il suo utilizzo resti in forte dubbio, Lorenzo Insigne è partito con i compagni di squadra alla volta dell'Inghilterra dove domani sera, alle 21, il Napoli sfiderà il Leicester nella prima giornata del girone C. Spalletti potrà contare sul suo fuoriclasse nella peggiore delle ipotesi per uno spezzone di gara, ma potrebbe pure decidere di risparmiarlo a prescindere, in vista della trasferta di campionato, alla Dacia Arena, contro l'Udinese; di certo può fare affidamento sul carisma e sul ruolo di uomo spogliatoio di Insigne, che non sarà affatto marginale in quella che si preannuncia come la sfida più difficile ed equilibrata del raggruppamento. A fronte di una buona notizia non mancano quelle cattive. Out Mario Rui, che non è riuscito a recuperare in tempo per la gara oltremanica. L'assenza del portoghese va a sommarsi a quelle degli infortunati Meret, Demme, Ghoulam, Lobotka e Mertens, in rigoroso ordine alfabetico. Intanto, non smette di risuonare l'eco delle dichiarazioni rese in esclusiva al Daily Mail da Aurelio De Laurentiis. Il presidente degli azzurri ha sottolineato come il sistema calcio, allo stato attuale, non sia più sostenibile indicando nei tornei più brevi e con meno partite una soluzione necessaria per svoltare al pari di investimenti nei cosiddetti “stadi virtuali” in riferimento all'offerta, da ampliare, per la fruizione del calcio attraverso gli smartphone.

L'elenco dei convocati.

Portieri: Ospina, Boffelli, Idasiak.

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Rrahmani, Zanoli.

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski.

Attaccanti: Insigne, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.