Basket, tema capienze: incontro Petrucci - tifoserie organizzate Al presidente FIP è stato consegnato un documento per la riapertura al cento per cento dei palasport

Nel basket italiano tiene banco la questione relativa alle capienze verso la stagione regolare. Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, ha incontrato una delegazione delle tifoserie organizzate. I rappresentanti hanno consegnato al massimo dirigente FIP un documento per la riapertura al cento per cento dei palasport firmato dai 26 gruppi organizzati per la Serie A, la Serie A2 e la Serie B.

Nell'incontro, avvenuto a Bologna, Petrucci ha rinnovato l'obiettivo della federazione, della LegaBasket Serie A, della Lega Nazionale Pallacanestro e della Lega Basket Femminile, con i presidenti delle leghe, di essere compatti nel "chiedere al più presto la riapertura totale dei palasport sia pure in sicurezza".