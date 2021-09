Europa League: Napoli, ecco la classifica del girone C dopo 90 minuti Occhio al primo posto, decisivo per gli ottavi senza passare per un confronto "Champions"

Il 2-2 tra il Napoli e il Leicester conferma i valori della vigilia, ma l'altro risultato per il gruppo C apre a una prospettiva diversa. Spartak Mosca - Legia Varsavia ha inaugurato la fase a gironi dell'Europa League. Mercoledì i polacchi hanno centrato un successo fondamentale nella corsa alla fase ad eliminazione diretta. Gol vittoria di Lirim Kastrati nel recupero per l'1-0 Legia in casa dello Spartak e la squadra di Czeslaw Michniewicz guida il gruppo C con 3 punti. Le favorite per la conferma in Europa League, Napoli e Leicester, occupano il secondo e il terzo posto, con lo Spartak, prossimo avversario degli azzurri il 30 settembre al "Maradona", ultimo dopo i primi 90 minuti della fase a gironi. Da questa stagione la vincente del raggruppamento accede direttamente agli ottavi. La seconda forza del girone, invece, affronterà una delle terze dei gironi di Champions League nei sedicesimi di finale di Europa League. La terza forza del girone retrocede in Europa Conference League con la quarta eliminata dalle competizioni continentali.

Europa League - Girone C

Prima Giornata

Leicester City - Napoli 2-2

Spartak Mosca - Legia Varsavia 0-1

Classifica

Legia 3, Napoli 1, Leicester, Spartak 0