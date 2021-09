Napoli Basket, Uglietti capitano: "Motivo di grande orgoglio" La guardia/ala: "Disputare la Serie A da capitano mi responsabilizza ancora di più"

Lorenzo Uglietti sarà il capitano del Napoli Basket per la stagione 2021/2022. "Sono davvero onorato e felice di questa scelta. - ha affermato la guardia/ala, classe '94 - Essere il capitano è per me motivo di grande orgoglio. Sono da due anni in questa città fantastica e abbiamo raggiunto nella scorsa stagione traguardi importanti insieme a tutti i miei compagni di squadra e allo staff tecnico e societario. Disputare la Serie A da capitano mi responsabilizza ancora di più, ma la mia figura rappresenta esclusivamente l'espressione all'esterno di un gruppo squadra affiatato e fantastico che non vede l'ora di scendere in campo per affrontare questa meravigliosa avventura con il supporto irrinunciabile dei nostri splendidi tifosi al PalaBarbuto". Per il Napoli Basket si avvicina l'esordio in campionato, in programma sabato 25 con palla a due alle 20 al PalaBarbuto, contro l'A|X Armani Exchange Milano.