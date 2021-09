Molinari Volley Napoli, iniziati gli allenamenti La prima squadra prenderà parte al campionato nazionale di serie B2

Con la ripresa degli allenamenti del gruppo delle più piccole “molinarette”, riprende in pieno l’attività della società cara al Presidente Nappo che allinea, ai nastri di partenza, la prima squadra militante nel Campionato Nazionale di serie B2, un secondo gruppo, composto da ragazze molto talentuose, che sarà impegnato nel Campionato Regionale di Serie C agli ordini di Gaetano Vitale, l’anno scorso già seconde nella Serie C Millennials, e un terzo gruppo, dedicato quasi esclusivamente al settore giovanile, allenato da Angela Mirra.

Sono, inoltre, iniziati i corsi di Volley S3 e, per eventuali iscrizioni, ci si può rivolgere alla segreteria aperta tutti i pomeriggi presso la Palestra C – PalaMeriggioli – del PalaVesuvio di Via Argine. Tutte le famiglie delle ragazze iscritte all’ASD Molinari Volley Napoli, avendone i requisiti, possono partecipare al Bando di assegnazione dei contributi messi a disposizione dal CONI e dalla FIPAV per abbattere le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di pallavolo.