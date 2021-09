Scherma, Tarantino è il nuovo CT delle squadre di sciabola Il tecnico napoletano guiderà anche i corregionali Curatoli e Gregorio fino a Parigi 2024.

Dal 1996 al 2012 è salito per ben quattro volte sul podio Olimpico nella prova a squadre di sciabola con tre bronzi e un argento ad Atene. E’ questo il nobilissimo biglietto da visita di Gigi Tarantino, nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana di sciabola maschile e femminile.

Il napoletano, classe 1972, prende il posto di Giovanni Sirovich al termine del quinquennio che ha portato la scherma azzurra alle Olimpiadi di Tokyo. In ottica Parigi inizia un nuovo ciclo con i cambiamenti che sono arrivati anche nel fioretto, dove torna a grande richiesta Stefano Cerioni al posto di Andrea Cipressa, e nella spada con il partenopeo Sandro Cuomo sostituito da Dario Chiadò.

Gigi Tarantino alla guida delle squadre di sciabola troverà anche due campani come la salernitana Rossella Gregorio e il concittadino Luca Curatoli. Proprio con lui dovrà lavorare tanto. L’argento nella prova a squadre a Tokyo non può bastare ad un campione come Curatoli, a cui manca poco per essere vincente anche nell’individuale. Sarà questo uno dei compiti di Tarantino, personaggio di grande personalità che potrà sicuramente dare ai suoi ragazzi motivazioni e consigli per essere grandi già ai Mondiali in Egitto del 2022 prima di iniziare a pensare a Parigi 2024.