Atletica, Sibilio è tra i migliori in una classifica speciale Ottavo posto nei 400 ostacoli nella graduatoria mondiale dominata dal campione Olimpico Warholm.

Alessandro Sibilio ricorderà la stagione 2021 per tutta la sua vita. Per lui è arrivato il momento dell’esplosione con risultati di livello assoluto che gli hanno regalato anche un prestigioso traguardo, quello di chiudere all’ottavo posto nel ranking mondiale della specialità dei 400 ostacoli.

Una graduatoria guidata e dominata dal fenomenale norvegese Karsten Warholm, capace di abbattere più volte il primato mondiale e di fissarlo ad uno stratosferico e impensabile solo qualche mese fa 45”94 sulla pista dello Stadio Olimpico di Tokyo. Un crono che gli ha regalato la medaglia d’oro in Giappone per chiudere una stagione fantastica in cui ha vinto anche la Diamond League.

Nel ranking mondiale secondo posto per lo statunitense Benjamin Rai davanti al brasiliano Alison Dos Santos. Quarto il rappresentante delle Isole Vergini britanniche Kyron McMaster, quinto il qatariota Abderraham Samba, sesto il turco Yasmani Copello e settimo l’altro americano Sean Burrell.

L’ottavo posto di Sibilio indica la crescita del talentuoso atleta napoletano, che dopo aver vinto l’oro agli Europei under 23 a inizio luglio, si è tolto lo sfizio di qualificarsi per la finale Olimpica. Per il prossimo anno c’è un altro grande obiettivo, quello di tornare a correre con i migliori al mondo nella finale Mondiale, perché la strada verso Parigi è piena di appuntamenti importanti e quello dei campionati iridati a Eugene negli Stati Uniti d’America è uno dei più attesi.