Basket, Napoli-Milano: cresce l'attesa per il debutto azzurro Gli azzurri affronteranno l'Olimpia al PalaBarbuto sabato 25 alle 20

Il ritorno del Napoli Basket in Serie A: la città partenopea attende l'esordio della squadra di coach Stefano Sacripanti nella stagione regolare del campionato di Serie A ed è iniziata la prevendita per assistere alla sfida tra il Napoli Basket e l'Olimpia Milano in programma sabato 25 con palla a due alle 20. Con l'hashtag #napoliè la società partenopea lancia la carica nell'attesa dell'arrivo della corazzata a Fuorigrotta. Ecco i dettagli dei ticket con i ridotti riservati agli over 65 e agli under 16. Nel rispetto delle norme anticovid l'accesso al PalaBarbuto sarà consentito solo con la presentazione del green pass, abbinato al documento d'idenità. All'interno del palazzetto dello sport è obbligatorio l'uso della mascherina.

Napoli-Milano, PalaBarbuto

Biglietti

Tribuna Centralissima 50 euro, ridotto 35

Tribuna Centrale 35 euro, ridotto 22

Tribuna Laterale 25 euro, ridotto 18

Curva 14 euro, ridotto 10

Settore ospiti 14 euro