Napoli Basket, Sacripanti coach nell'LBA Celebrities Game Per gli azzurri ci sarà anche Flavio Cannavina, protagonista nell'All-Star Game dei giovani

Dopo i quarti di finale di Supercoppa, la LBA è pronta per il "Celebrities Game". Alle 17.30, all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, si sfideranno in quaranta minuti ex giocatori, giocatrici e leggende della LegaBasket Serie A. Il coach del Napoli Basket, Stefano Sacripanti, sarà in panchina e guiderà uno dei due roster nella sfida in programma nel pomeriggio. Sull'altra panchina ci sarà il commissario tecnico della Nazionale, Romeo Sacchetti. Nella giornata d'intervallo della Supercoppa (domani e martedì sono in programma le semifinali e la finale) ci sarà anche l'All Star Game dei NextGen e il giovane del Napoli Basket, Flavio Cannavina, è stato selezionato per l'incontro che vedrà la partecipazione dei migliori under della Serie A.

Serie A - Supercoppa

Quarti di Finale

Pesaro-Venezia 51-83

Brindisi-Sassari 76-66

Milano-Treviso 108-60

V.Bologna-Tortona 74-66

Semifinali

Brindisi-Milano

Venezia-V.Bologna