Verso Udinese-Napoli, possibile ritorno di Meret tra i convocati Osimhen leader offensivo dopo la doppietta di Leicester in Europa League

Udinese-Napoli chiuderà il quarto turno di campionato. Posticipo alla Dacia Arena per gli azzurri, che puntano al quarto successo consecutivo, alla conferma a punteggio pieno in Serie A dopo il pari in Europa League, il 2-2 di Leicester molto importante nel percorso continentale. Nelle scorse ore per la squadra partenopea è stata seduta mattutina con la conferma delle terapie e del lavoro personalizzato per Stanislav Lobotka. Diego Demme ha sostenuto parte dell'allenamento in gruppo. Seduta completa con i compagni per Dries Mertens e Faouzi Ghoulam.

Novità dal report con Alex Meret, fermo dalla pausa Nazionali e che ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Il portiere friulano, ex di turno, sembra accelerare nel percorso di recupero dopo lo spavento per quanto certificato dallo staff medico nei giorni scorsi, ovvero la frattura dell'apofisi trasversa sinistra della terza e della quarta vertebra lombare. Ecco ora lo sprint dell'estremo difensore che potrebbe risultare anche nell'elenco dei convocati per la trasferta di Udine in cui Victor Osimhen vorrà confermarsi leader offensivo. La gara di Leicester ha garantito certezze sulla qualità e sulla forza fisica, indubbie del nigeriano, che vuole la continuità. Luciano Spalletti non ha posto limiti all'ex Lille nell'attesa di recuperare anche Mertens, che tornerà al centro delle dinamiche azzurre nel mese di ottobre.