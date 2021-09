Napoli, quattro cambi e caccia a un record in condominio con Milan e Juventus A Udine novità tra i titolari rispetto all'undici iniziale opposto al Leicester in Europa League

A Udine per confermarsi in testa alla classifica a punteggio pieno, ma anche per entrare nella storia con un record in condominio con Juventus e Milan. Il Napoli scenderà in campo con un doppio obiettivo domani, alle 20,45, alla Dacia Arena, che vedrà il cielo che la sovrasta colorarsi grazie al passaggio delle frecce tricolore, ospitate nel giorno del loro sessantennale. I target? la quarta vittoria di fila in campionato e trovare una rete che permetterebbe di aggiornare a quota 30 il numero di partite consecutive da cui i partenopei vanno a segno in Serie A. Una palla in fondo al sacco e gli azzurri raggiungeranno Vecchia Signora e il Diavolo mettendosi nelle condizioni di superarli nella giornata successiva. Scontato dire che sarebbe il massimo tagliare entrambi i traguardi. Spalletti proverà a farlo dovendo rinunciare ancora a Demme, Ghoulam, Mertens, che sembrava ormai in procinto di essere recuperato, e Lobotka. Sul fronte formazione rientrerà, però, Mario Rui, a sinistra, e Manolas al centro della difesa, pronto a far coppia con Koulibaly. Di Lorenzo a destra completerà la linea a quattro davanti a Ospina. A centrocampo si dovrà fare di nuovo di necessità virtù con Fabián Ruiz e Anguissa in tandem mentre in attacco dovrebbero rientrare Politano, che con Elmas, favorito su Ounas e Zielinski, appare destinato a strutturare la batteria di trequartisti con Insigne alle spalle di super Osimhen. Quattro cambi dall'inizio, dunque, rispetto all'undici opposto in Europa League a Leicester con l'auspicio che variando gli interpreti il risultato non cambi.