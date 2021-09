Partenope Sant'Antimo, testa a Monopoli per l'esordio Coach Origlio: "Ci teniamo strette le nostre certezze, abbiamo un gruppo solido"

Si avvicina l'esordio della Partenope Sant'Antimo. Per la prima giornata della stagione regolare del girone D di Serie B la squadra di coach Agostino Origlio sarà di scena a Monopoli. "Abbiamo voluto chiudere la quinta settimana di lavoro con due partite in due giorni perché avevamo bisogno di giocare e di lavorare su aspetti tecnici piuttosto che fisici. - ha affermato il tecnico della PSA al termine delle amichevoli con Roseto (81-71 a Sora) e la Virtus Pozzuoli (65-61 contro i puteolani) - La mia esperienza mi dice che sarebbe assurdo trarre delle valutazioni in proiezione del campionato, ci teniamo strette le nostre certezze, abbiamo un gruppo solido, giocatori che non si tirano indietro davanti al lavoro e che vogliono giocare insieme. Ora una settimana per scaricare in po' e poi finalmente ci tufferemo nel campionato".