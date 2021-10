Minibasket, omaggio FIP alle società con 15 tesserati Una delle iniziative promosse dalla FIP per incentivare i club nella ripartenza

È terminata pochi giorni fa la partecipazione al Trofeo del Centenario, che ha garantito il ritorno di quasi cinquemila miniatleti di basket in tutta Italia (Paestum è stata sede per la regione Campania). "Essere presenti al fianco delle centinaia di società che stanno ripartendo con le attività del nostro giocosport", ricorda la FIP Campania in una nota con cui ha ufficializzato l'omaggio della Federbasket per i club di minibasket. Entro la fine dell'anno solare il settore Minibasket della Federazione Italiana Pallacanestro invierà gratuitamente dieci palloni a tutte le società che, entro il 15 novembre prossimo, avranno tesserato almeno quindici fra bambine e bambini nati dal 2014 al 2016. Ecco una delle iniziative promosse dalla FIP per incentivare i club al rilancio immediato dopo i mesi di stop e di ripartenza alternata causati dalla pandemia.

Foto: pagina ufficiale Facebook FIP Campania