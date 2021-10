Verso Monopoli-Sant'Antimo, Origlio: "Curioso dell'esordio" Il coach della PSA: "Iniziamo con una trasferta su un campo difficile"

È la vigilia di Monopoli-Sant'Antimo. La Partenope sarà ospite del club pugliese domani con palla a due alle 18. "L’esperienza mi insegna che solo il campionato può dirti veramente chi sei e quanto vali. - ha affermato il coach della PSA, Agostino Origlio, per presentare il debutto in campionato - Chiaramente non mi aspetto tutte le risposte alla prima giornata, ma ovviamente sono curioso di scoprire l’approccio alla partita dei miei giocatori, di capire a che punto siamo nell’assimilazione delle regole tecniche su cui abbiamo lavorato in queste sei settimane di preparazione. Iniziamo con una trasferta su un campo difficile, contro una squadra che ha fatto molto bene in Supercoppa e che tutte le volte che l’ho vista mi ha dato l’impressione di essere avanti. - ha aggiunto il tecnico siciliano - Ovviamente anche per loro il campionato sarà un’altra cosa, di certo sarà un test molto probante per noi. Il campionato che va ad incominciare potrebbe essere tra i più equilibrati degli ultimi anni, non vedo una squadra che possa ammazzarlo ma tante buone formazioni con cui non si potrà mai dare nulla per scontato. Questo ovviamente comporta che sarà ancora più difficile vincere fuori casa e che i punti in trasferta avranno un valore maggiore". Gruppo al completo a disposizione di Origlio: il coach della PSA potrà contare su tutto il roster per provare a centrare subito la vittoria all'esordio.