Sant'Antimo ko a Monopoli: La Pietra vince 79-74 Decisivi i i 27 punti di Giovanni Laquintana e i 25 di Andrea Lombardo per i pugliesi

La Geko PSA Sant'Antimo va ko sul parquet de La Pietra Monopoli con il risultato finale di 79-74. Nella prima giornata del girone D di Serie B la squadra di coach Agostino Origlio vince il primo e il terzo quarto, ma cede 9 punti nell'ultima frazione, decisivi per il ribaltone e il successo dei pugliesi. Per Monopoli ci sono i 27 punti di Giovanni Laquintana e i 25 di Andrea Lombardo. A Sant'Antimo non bastano i 16 punti di Roberto Maggio e i 13 di Carlo Cantone.

Serie B - Girone D

Prima Giornata

La Pietra Monopoli - Geko PSA Sant’Antimo 79-74

Parziali: 19-22, 20-19, 15-17, 25-16

Monopoli: Laquintana 27 (7/17, 0/3), Lombardo 25 (6/10, 3/4), Visentin 8 (2/6, 0/1), Laquintana 7 (3/6, 0/2), Albertini 5 (1/2, 1/2), Ragusa 3 (1/1, 0/0), Torresi 2 (1/4, 0/0), Annese 2 (1/1, 0/0), Notarangelo, Muolo, Bellantuono.

Sant’Antimo: Maggio 16 (1/3, 4/7), Cantone 13 (3/4, 2/4), Battaglia 11 (4/5, 1/7), Cena 10 (2/5, 1/3), Hajrovic 9 (4/8, 0/0), Sperduto 8 (2/4, 1/3), Coviello 5 (2/3, 0/5), Ochoa 2 (1/4, 0/1), Puca, Ratkovic.