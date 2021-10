Napoli, De Laurentiis: "7 su 7, una grande soddisfazione" Ecco il tweet del presidente azzurro dopo la vittoria di Firenze

"Una grande soddisfazione, 7 vittorie su 7 sono una prova di forza importante. Complimenti a tutti!". Ecco il tweet del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis al termine di Fiorentina-Napoli. Finale di 2-1 per gli azzurri di Luciano Spalletti, sotto al 28' con il gol viola da parte di Lucas Martinez Quarta, ma capaci di ribaltare la sfida con le reti di Hirving Lozano al 38' e di Amir Rrahmani in avvio di ripresa al 47'. Sui canali social del massimo dirigente partenopeo c'è tutta la soddisfazione che vive l'ambiente prima della seconda pausa Nazionali. La nota stonata è la vergogna razzista su André Anguissa, Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen. Nella sosta del campionato Spalletti valuterà con lo staff tecnico e medico la condizione fisica di Adam Ounas. L'attaccante si è sottoposto ad accertamenti poco prima di Fiorentina-Napoli: distrazione di primo grado al retto femorale destro per l'attaccante franco-algerino. Domenica 17 (calcio d'inizio alle 18), la squadra azzurra ospiterà il Torino al "Diego Armando Maradona".