Sant'Antimo-Taranto, Cantone: "Spero nella carica dei tifosi" Il capitano della PSA: "È un anno intero che aspetto questo momento"

La Partenope Sant'Antimo è pronta ad ospitare il CJ Basket Taranto. Palla a due alle 18 per la seconda giornata del girone D di Serie B con la prima gara casalinga per la PSA. "Onestamente è un anno intero che aspetto questo momento e non vedo l’ora di entrare in campo, sul mio campo, e riconoscere sugli spalti amici e appassionati, come ai vecchi tempi. - ha spiegato il capitano della PSA, Carlo Cantone - Spero davvero che siano in tanti, spero che il popolo del basket di questa città venga a conoscerci perché troverà una squadra e un gruppo che daranno tutto quello che hanno. Arriviamo da una sconfitta che brucia ancora e affronteremo una squadra che gli addetti ai lavori considerano tra le favorite del campionato, quindi la spinta dei nostri tifosi potrebbe essere un’arma preziosa per portare a casa i primi due punti di questa nostra stagione".

La designazione arbitrale - La gara Sant'Antimo-Taranto sarà diretta da Francesco Cattani di Cittaducale e Leonardo Marcelli di Roma. I biglietti per la gara sono disponibili in prevendita sulla piattaforma Go2 e saranno in vendita al botteghino prima della gara al prezzo di 5 euro (ingresso gratuito per gli under 14).