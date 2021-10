Tennis, Vesuvio Cup: Giustino vittorioso, oggi tocca a Brancaccio e Cecchinato Il napoletano ha riscattato il ko della scorsa settimana superando in due set il croato Serdarusic.

Il ko al primo turno al Challenger di casa, andato in scena sui campi in terra rossa del Tennis Club Napoli 1905, aveva lasciato tanto amaro in bocca a Lorenzo Giustino. L’idolo di casa però si è tuffato al 100% nella Vesuvio Cup, torneo Challenger 80 in corso ad Ercolano, dove ha esordito vincendo al primo turno.

Sulla strada del napoletano c’era il croato Serdarusic, battuto abbastanza agevolmente per 6-4 6-1. Giustino è stato uno dei primi a conquistare l’accesso agli ottavi di finale dove nella giornata di mercoledì sfiderà lo slovacco Martin. Invece, esordirà questo pomeriggio Raul Brancaccio, meritatissima wild card dopo l’ottimo risultato del Challenger di Napoli dove è stato eliminato ai quarti di finale.

Il ragazzo di Torre del Greco giocherà questo pomeriggio contro il forte tedesco Yannick Hanfmann, numero 125 delle classifiche Atp, che parte col favore del pronostico. Attesa anche per uno dei grandi favoriti del torneo, l’azzurro Marco Cecchiato che giocherà contro lo svizzero Huesler. Per gli amanti del tennis che si recheranno sui campi in terra rossa di Ercolano, è consigliabile assistere al match del francese Hugo Gaston contro l’italoargentino Franco Agamennone: spettacolo assicurato.