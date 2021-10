Cassino-Sant'Antimo, Manzari: "Avremmo preferito sfidare un altro club" Il commento del direttore sportivo del club ciociaro verso la gara (palla a due alle 18)

"Ci aspetta una gara difficilissima". Così il direttore sportivo della BPC Virtus Cassino, Alberto Manzari, ha commentato l'attesa della sfida con la Geko PSA Sant'Antimo in programma alle 18. "Affronteremo la principale favorita del nostro girone e la candidata numero 1, nel nostro raggruppamento, al salto di categoria. - ha spiegato il ds dei ciociari - Venendo da due sconfitte consecutive, il nostro umore non è dei migliori, e la pressione di arrivare alla prima vittoria stagionale incomincia a salire. Avremmo preferito sicuramente sfidare un altro club, ma il calendario ci impone un incontro di questo tipo e vedremo come approcceremo ad un big match come questo. Non faccio proclami o promesse ai nostri tifosi. Sono sicuro, però, che tutti noi daremo il massimo per rendere la vita difficile ai nostri avversari".