Brescia-Napoli, Magro: "La Gevi ha un potenziale offensivo incredibile" "Sarà un importante banco di prova durante il quale dovremo mantenere la concentrazione "

Domani, con palla a due alle 17.30, la Gevi Napoli sarà ospite della Germani Brescia al PalaLeonessa. Obiettivo continuità per gli azzurri di coach Stefano Sacripanti, che andranno a caccia del secondo successo consecutivo. "Vorremmo che il PalaLeonessa diventasse il nostro fortino. - ha affermato il coach della Germani, Alessandro Magro, ai canali ufficiali del club lombardo - Per noi giocare in casa deve essere un valore aggiunto, come lo è stato in passato. Quella con Napoli è una partita del tutto particolare, non solo perché è la seconda gara che giochiamo in casa, ma anche perché dopo tre sconfitte di misura dobbiamo in tutti i modi cercare di smuovere la classifica. Sarà una partita fondamentale come tutte quelle che giocheremo di fronte al nostro pubblico. Vorremmo che il PalaLeonessa diventasse il nostro fortino: ci aspettiamo che il palazzo sia pieno, che la gente sia disposta a soffrire con noi per portare la barca in porto, anche se è nostro dovere cercare di coinvolgere il pubblico attraverso il nostro livello di energia e aggressività. Per noi giocare in casa deve essere un valore aggiunto, come lo è stato in passato. Ricordo che quello di Brescia è sempre stato un pubblico estremamente onesto ma anche molto caldo. Napoli è in fiducia. È una squadra che riesce a mettere in campo un potenziale offensivo incredibile con il quintetto base e ha un’anima difensiva importante, garantita dai giocatori italiani che escono dalla panchina e che portano alla causa un livello di energia molto alto. Sarà un importante banco di prova, durante il quale dovremo mantenere la concentrazione su tutti i 40 minuti“.