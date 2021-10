Brescia-Napoli, Sacripanti: "Dobbiamo evitare momenti di pausa" Il coach dei partenopei: "Dobbiamo continuare nella nostra crescita tecnico-tattica"

Grande attesa per Germani Brescia - Gevi Napoli, in programma domani con palla a due alle 17.30 al PalaLeonessa. Il coach della squadra partenopea, Stefano Sacripanti, ha presentato così la sfida valida per la terza giornata della stagione regolare di Serie A: "Si affrontano due squadre che si conosco bene. - ha spiegato il tecnico canturino verso la gara con la Germani - Due team che stanno procedendo nel loro percorso. Brescia ha giocato tre buone partite perdendo sempre nel finale senza capitalizzare. Siamo consapevoli che domani si giocheranno molto in casa. Noi dobbiamo continuare nella nostra crescita tecnico-tattica e per la seconda gara in trasferta migliorare anche dal punto di vista caratteriale".

L'obiettivo di gara - "Sarà una partita molto importante. - ha aggiunto Sacripanti - La cosa fondamentale sarà evitare momenti di pausa nel corso della gara".