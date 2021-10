Napoli, caccia all'ottava vittoria di fila: le novità dall'infermeria Rientro last minute per Andrea Petagna, che ha svolto l'intera seduta in gruppo

Cresce l'attesa per Napoli-Torino, in programma domani alle 18. Sfida al "Maradona" con Luciano Spalletti che solo in giornata ha ritrovato David Ospina e Hirving Lozano, rientranti dagli impegni nelle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022 rispettivamente con la Colombia e il Messico. L'estremo difensore dei Cafeteros sarà sostituito tra i pali da Alex Meret. Fase di torello e rapidità nell'allenamento alla vigilia di Napoli-Torino per il gruppo azzurro che ha poi sviluppato situazioni di gioco e finalizzato la seduta con una partita a campo ridotto ed esercitazioni su palla inattiva. Kevin Malcuit ha svolto terapie con Adam Ounas e Kostas Manolas. L'esterno offensivo franco-algerino e il difensore greco hanno aggiunto anche un lavoro personalizzato in palestra. Rientro last minute per Andrea Petagna, che ha svolto l'intera seduta in gruppo. Allenamento pomeridiano al Filadelfia per il Torino. Seduta di scarico con defaticante per Tomas Rincon e Antonio Sanabria, rientrati nelle scorse ore dal Sudamerica.