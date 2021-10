Basket, Serie A: Napoli ko a Brescia (98-88) Mitrou-Long è il miglior realizzatore del match con 29 punti e determina il successo dei lombardi

La Gevi Napoli esce sconfitta dal parquet del PalaLeonessa. La Germani Brescia si sblocca e vince la prima gara in regular season battendo gli azzurri di coach Stefano Sacripanti con il risultato di 98-88 nella quarta giornata del campionato di Serie A. Nazareth Jersey "Naz" Mitrou-Long è il miglior realizzatore del match con 29 punti e guida Brescia al primo successo in campionato. A Napoli non basta il duo Jason Rich - Marquis McDuffie: tandem da 44 punti. Domenica, alle 12, la Gevi ospiterà la Virtus Segafredo Bologna al PalaBarbuto. Sarà gara da ex per coach Sacripanti.

LegaBasket Serie A

Quarta Giornata

Germani Brescia - Gevi Napoli 98-88

Parziali progressivi: 26-21, 41-39, 70-59

Brescia: Gabriel 8 (1/3, 2/7), Moore 2 (1/5, 0/2), Mitrou-Long 29 (11/15, 1/5), Petrucelli 19 (2/5, 5/5), Della Valle 17 (1/3, 5/6), Eboua, Parrillo, Cobbins 6 (3/5), Djiya ne, Burns 9 (4/6), Laquintana 3 (0/1, 1/2), Moss 5 (1/2, 1/2). All. Magro

Napoli: Zerini 2 (1/1), Mc Duffie 22 (5/7, 2/4), Grassi ne, Matera ne, Velicka 9 (1/2, 2/6), Parks 3 (0/3, 1/2), Marini 5 (1/1, 1/3), Mayo 10 (2/3, 2/9), Elegar 13 (4/7), Uglietti 2 (1/2), Lombardi, Rich 22 (2/5, 6/7). All. Sacripanti

Arbitri: Paternicò, Bongiorni, Capotorto