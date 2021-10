Brescia-Napoli 98-88, Magro: "Vittoria che ci dà grande felicità" Il coach della Leonessa: "Credo che di positivo per noi non ci sia stato solo l’approccio"

La Germani Brescia ferma la Gevi Napoli con il finale di 98-88 e la raggiunge in classifica. Dopo quattro turni le due squadre hanno ottenuto una vittoria e rimediato tre sconfitte. "È la mia prima vittoria in serie A e la dedico a Mauro Ferrari, che ha creduto in me e nel progetto che abbiamo costruito, a tutto lo staff che lavora e che ha sempre lavorato cercando di far crescere i giocatori e la squadra, per il club e per la città. - ha spiegato il coach della Germani, Alessandro Magro - Terzo, ma non ultimo, a tutti i miei giocatori, che mi hanno accolto in maniera che ricorderò. E poi alla mia famiglia che mi sopporta. Dal club è sempre arrivato un attestato di fiducia continuo, ma non sono stati giorni facili".

La partita - "Credo che Napoli sia arrivata qua con un livello di fiducia diverso dal nostro e il potenziale difensivo che hanno avuto nelle prime quattro gare si è visto anche stasera. - ha aggiunto Magro - Credo che di positivo per noi non ci sia stato solo l’approccio, siamo stati più bravi del solito a continuare a giocare e crederci. Abbiamo subito troppi punti, ma se guardiamo i dati analizzati nelle precedenti conferenze, oggi ci sono 22 assist e 8 palle perse, cose che aiutano a vincere le partite. Ci prendiamo questa vittoria con grande felicità, regaliamo la vittoria al nostro pubblico e speriamo siamo sia la prima di tante. Si è sentito il calore e il supporto del pubblico, la speranza è che si riempia il palazzetto. Per noi è fondamentale avere il pubblico che sostiene e spinge soprattutto nei momenti di difficoltà”.