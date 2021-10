Brescia-Napoli 98-88, Sacripanti: "Errori già visti, insufficienti in difesa" Il coach della Gevi: "Torniamo a casa con gli errori della gara giocata con Reggio Emilia"

La Gevi Napoli rientrerà al PalaBarbuto con l'amaro in bocca per i 98 punti subiti che determinano il terzo ko in quattro uscite di campionato. "Faccio i complimenti a Brescia per come ha giocato e soprattutto per come è stata lucida nei momenti in cui poteva lasciarsi andare e noi siamo andati anche sopra nel terzo quarto. - ha spiegato il coach dei partenopei, Stefano Sacripanti, nel post-gara - Hanno avuto grande freddezza. Abbiamo commesso gli stessi errori dell'ultima trasferta con una partenza ad handicap concedendo una brutta percentuale al tiro da 3, difendendo male con le rotazioni. Mitrou-Long è stato pazzesco. Abbiamo provato anche con Parks a difendere su di lui, ma ha trovato canestri da leader. Non possiamo concedere 98 punti in trasferta. Abbiamo trovato in attacco buone linee di passaggio, ma siamo stati superficiali in fase difensiva nel terzo periodo. Brescia aveva perso tre gare, ma le aveva perse per alcuni episodi ed è stata molto brava oggi. Torniamo a casa con gli errori della gara giocata con Reggio Emilia. La cosa mi urta molto. Qualitativamente credo sia stata una buona partita. Siamo stati insufficienti in difesa".