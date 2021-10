Il pilota montesarchiese Barbone trionfa nel Napoli Challenge Sarno Nonostante il maltempo il driver caudino su Dallara 393 è stato il più veloce di tutti

Prestigioso risultato per il montesarchiese Eugenio Barbone, che col tempo di 4'04" e 561 millesimi su Dallara 393 Opel Gruppo E2 SS, è il più veloce di tutti al termine dei tre giri della prima manche sui 1500 metri contro il tempo disegnati sulla pista del Circuito Internazionale Napolisotto la pioggia. Alle sue spalle Cosimo Salonna che, al volante della sua Renault 5 GT Turbo, chiude in testa al Gruppo E1 Italia siglando il tempo complessivo di 4'07"837. Gradino più basso del podio di manche per "King Dragon" che con la sua Mini Cooper Gruppo RSTB taglia il traguardo dei tre giri di pista siglando il tempo di 4'09"671. Ferdinando Bove, su Fiat 500, conferma la sua leadership tre le bicilindriche davanti a Pietro Giordano su vettura gemella siglando il quinto tempo di manche alle spalle di Donato Martucci, quarto assoluto e secondo tra le vetture del Gruppo E Italia su Renault 5 GT Turbo.

Una gara che Barbone ha vinto on il tempo complessivo di 6'53" e 168 millesimi fatto segnare al termine delle tre manches da tre giri ciascuna sui 1500 metri del percorso di gara disegnato sull'asfalto del Circuito Internazionale Napoli. Un asfalto reso viscido, soprattutto nelle prime due tornate di gara, dalla pioggia che, solo nel finale, ha concesso ai concorrenti un passaggio "quasi" asciutto. E così, per Barbone come per tutti i suoi sfidanti, il passaggio migliore è stato il terzo, l'unico in cui praticamente tutti quanti sono riusciti a scendere sotto il tempo dei quattro minuti. Seconda piazza e gradino più alto del podio in Gruppo E2 SC per Damiano Donato su Radical Prosport Suzuki a 5" e 448 millesimi dal vincitore, il solo capace di provare a "turbare" la cavalcata solitaria di Barbone che si può riassumere con tre primi in altrettante manches.