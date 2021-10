Tennis, A2: il TC Vomero ko contro il Sinalunga di Gigante, Vanni e Bracciali Netto ko per i ragazzi di capitan Esposito che torneranno in campo a fine mese contro l'Eur.

E’ stata una domenica da dimenticare per il Tennis Club Vomero nel campionato di serie A2 maschile. Nella sfida in trasferta in provincia di Siena contro il TC Sinalunga è arrivato un pesantissimo 6-0.

Nei singolari Matteo Gigante ha battuto 6-3 6-4 Giuseppe Caparco, Marco Miceli ha inflitto un pesante 6-3 6-1 a Domenico Cutuli, Marcello Serafini ha vinto 6-1 6-2 con capitan Mariano Esposito e Luca Vanni ha battuto con lo stesso risultato Mauro De Maio. Nei doppi lo specialista Daniele Bracciali in coppia con Matteo Gigante ha inflitto un doppio 6-0 al duo Pazzi-Giordano, mentre Miceli e Serafini hanno vinto 6-1 7-5 su Cutuli ed Esposito.

Nel prossimo turno, in programma domenica 24 ottobre, il TC Vomero osserverà un turno di riposo prima di tornare in campo il 31 tra le mura amiche contro l’Eur Sporting Club.