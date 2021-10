Biglietti Roma-Napoli, divieto per i residenti di Napoli e provincia I dettagli per la prevendita dei biglietti utili per l'accesso allo stadio Olimpico

Ha preso il via la prevendita per i biglietti utili per assistere al big match Roma-Napoli, in programma domenica alle 18 allo stadio Olimpico, ma c'è un requisito ufficializzato dal club azzurro, il divieto di acquisto per i residenti di Napoli e provincia. Inoltre, si lega all'acquisto l'obbligo dell'inserimento a sistema della Fidelity Card SSC Napoli con il cambio utilizzatore vietato.

Il ticket per l'ingresso nel settore ospiti nord ovest (ingresso 50-52) con capienza massima consentita al 75 per cento (green pass necessario), è di 30 euro con la prevendita che terminerà sabato alle 19 sulla rete nazionale calcio Vivaticket (punti vendita, esclusi quelli di Napoli e provincia, e online).

Varchi d'accesso e misure allo stadio - "Tutti i tifosi che assistono alle partite organizzate da AS Roma sono tenuti a rispettare tutte le misure sanitarie e le normative in vigore, inclusi i seguenti requisiti: indossare sempre la mascherina (almeno di tipo chirurgica); recarsi allo stadio nella fascia oraria e utilizzare i varchi di accesso indicati sul biglietto in base al settore acquistato; rispettare il posto assegnato; seguire sempre le indicazioni degli steward; igienizzare spesso le mani".