Napoli, maxi turnover e vittoria d'obbligo contro il Legia Varsavia Conto alla rovescia per la terza giornata del gruppo C di Europa League, Spalletti cambierà tanto

Inarrestabile in campionato, balbettante in Europa Legue. Il Napoli formato dottor Jekyll e mister Hyde cerca la sua identità vincente oltre la Serie A. Domani, alle 21, dopo il successo sul Torino, gli azzurri torneranno in campo al “Maradona” per sfidare il Legia Varsavia. I polacchi sono saldamente al comando del gruppo C con 6 punti, 5 in più rispetto agli azzurri che hanno pareggiato in rimonta in casa del Leicester e perso tra le mura amiche contro lo Spartak Mosca. Successo d'obbligo per riaprire e non compromettere i giochi qualificazione. All'orizzonte c'è, però, pure la sfida all'Olimpico contro la Roma (domenica, ore 18) e, dunque, la necessità di procedere con il turnover per gestire le energie. In porta toccherà a Meret, grande escluso in occasione del match con i granata. Manolas, recuperato, dovrebbe, invece, far coppia con Koulibaly nel cuore del pacchetto arretrato. Di Lorenzo sarà confermato a destra e, con Mario Rui squalificato e Malcuit infortunato, si va verso la prima da titolare, sulla corsia mancina, per Juan Jesus. Demme scalpita per rientrare dall'inizio al fianco di Fabián Ruiz. In attacco Lozano, Elmas e Insigne andranno a disegnare in campo la batteria di trequartisti alle spalle di uno tra Petagna e Mertens, decisivo per dare il là all'incornata con cui Osimhen ha steso il Toro. Scontato un turno di riposo per il gioiello nigeriano.