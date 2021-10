Il Leicester vince 4-3 in casa dello Spartak Mosca, Napoli - Legia è decisiva Europa League, terza giornata del gruppo C. Spalletti e Koulibaly caricano gli azzurri

Devastante in Italia, alla ricerca del primo successo stagionale in Europa: dopo aver pareggiato in rimonta in casa del Leicester (2-2) e perso al “Maradona” contro lo Spartak Mosca (2-3), il Napoli ospita il Legia Varsavia, capolista del gruppo C. Domani, alle 21, si andrà in campo per la terza giornata e Spalletti non ha dubbi sul peso specifico, in chiave qualificazione, della sfida con i polacchi: “La gara è decisiva. Se non vinciamo sarà durissima restare nella competizione. Porteremo in questa partita tutte le attenzioni e motivazioni possibili, che ci possono garantire anche un rafforzamento in termini mentalità per essere tosti e continui nel campionato. La rosa ce lo permette, abbiamo un numero di calciatori che sono di livello alto, top, per stare dentro questa competizione”.

Leader dentro e fuori dal campo, Koulibaly indica la strada invitando a non sottovalutare la forza dei prossimi avversari: “Se sono primi nel girone non è per fortuna, ma perché lo meritano. Hanno fatto gol all'ultimo con lo Spartak, ma nell'ultima con il Leicester hanno fatto molto bene. Domani ci aspetteranno per ripartire, non dovremo dargli niente e dovremo fare gol al più presto, altrimenti servirà pazienza. Con la solidità dietro potremo vincere la partita”.

Sul fronte formazione sarà ampio il turnover che potrebbe essere spinto sino a 7 novità dal primo minuto rispetto alla formazione iniziale opposta domenica scorsa al Torino. Domenica prossima c'è la Roma in campionato. Partirà dalla panchina Osimhen. Intanto, il Leicester ha vinto in Russia: 4-3 allo Spartak Mosca. Semmai ce ne fosse bisogno, ecco un'altra conferma: bisogna iniziare a correre.